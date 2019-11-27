Haberler » Güncel » Sultangazi'de cep telefonu hırsızlarının kaçışı kamerada - Haber

Sultangazi'de cep telefonu hırsızlarının kaçışı kamerada

SULTANGAZİ'de bir evden cep telefonu çaldıktan sonra kaçan 2 kişi, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesiyle tespit edilerek yakalandı.

27.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:21
SULTANGAZİ'de bir evden cep telefonu çaldıktan sonra kaçan 2 kişi, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesiyle tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
, Cebeci Mahallesi'nde 9 Kasım'da bir evden cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde yaşı küçük olan Y.Y. ve Ahmet T.(27) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Ahmet T.'nin uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve otodan hırsızlık suçlarından 11 suç kaydı olduğu belirlenirken yaşı küçük olan Y.Y.'nin hırsızlık, yağma ve uyuşturucu kullanmaktan 27 suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet T. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, küçük yaştaki Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin cep telefonunu çaldıktan sonra kaçma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Sultangazi'de cep telefonu hırsızlarının kaçışı kamerada

Sultangazi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:32 Hindistan'da 41 kadının ameliyat sonrası yerde dinlendirilmesi tepki çekti
16:31 Japon meclisinde şaşırtan deprem tatbikatı: Katlanır kaskları takan vekillerin eğlenceli anları
16:27 Çorumlu fırıncılardan un zamına tepki
16:26 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle 13 bin 50 aileye misafir olundu
16:26 Kadriye Kemal Gürel'de pilav ayran kermesi
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
15:18 Medya AŞ'den çıkarılan 2 işçi mahkemeyi kazandı
14:31 Düzce'de selden zarar görenlerin ödemeleri haftaya gerçekleşecek
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
20:50 Galatasaray'ı UEFA'da saf dışı bırakan Östersunds'u 3. lige düşürdüler!
27.11.2019 16:33:16