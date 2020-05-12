SULTANGAZİ'DE CERRAHİ MASKEYLE KUYUMCUYA GELİP 200 BİN LİRALIK ALTIN ÇALDI

Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

12.05.2020 20:01 | Son Güncelleme: 12.05.2020 20:05

Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Haber-Kamera Yılmaz OKURİSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de müşteri gibi kuyumcuya giren bir kişi, yaklaşık 200 bin lira değerindeki yüzük tablasını çalarak kaçtı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.50 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Yaklaşık 3 ay önce de soyulan kuyumcuya müşteri gibi gelen bir kişi, yüzükleri incelemek istediğini söyledi. Yüzünde cerrahi maske ve elinde eldiven bulunan kişi, yüzük tablasındaki yüzükleri incelemeye başladı. Kuyumcunun bir anlık dalgınlığını fırsat bilen kişi, yaklaşık 200 bin lira değerindeki yüzükleri alarak kaçtı.

Kuyumcuda bulunanlar peşinden koştukları şüpheliyi yakalayamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde delil ve güvenlik kamera kayıtları incelemesi yapan polis, şüpheliyi yakalanmak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜÇ AY ÖNCEKİ OLAYI ATLATAMAMIŞKEN BUGÜN TEKRAR YAŞADIM

Üç ay önce de gasp edildiğini söyleyen kuyumcu dükkanının sahibi İrfan Çelik, 'Üç ay önce altı kişi gelip beni içerde silahla gasp ettiler. Silahla vurdular ağzımı, yüzümü dağıttılar. Daha ben bunu atlamamışken bugün yine bir şahıs geldi, 'anneler gününe özel bir yüzük alacağım anneme' dedi. Yüzük beğenecek diye tabla çıkardım önüne koydum. 'Kart çekeceğim' dedi. 'Tamam' dedim. 200 bin liralık tablayı alıp kaçtı. Ben bu dükkanı eşten, dosttan borç alarak, bankalardan kredi çekerek açtım. Evim kira, dükkan kira ve ben çok sıkıntılı bir durumdayım. Zar zor ayakta duruyorum, yetkililerden yardım istiyorum. Güvenlik güçlerimize yalvarıyorum, 200 bin lira bugün gitti, 100 bin lira da üç ay önce gitti. Ben bunu nasıl koyacağım yerine Sicilim de bozuldu bankalar da kredi vermiyor. Gelen o şahıs müşteri olarak geldi, 'Anneme hediye alacağım kredi kartı geçiyor mu' dedi. 'Geçiyor' dedim. Gitti yirmi dakika sonra geldi. 'Abi o yüzüğe bakabilir miyim' dedi. Tablayı önüne koyar koymaz alıp kaçtı, peşine koşmama rağmen yetişemedim şeklinde konuştu.

SULTANGAZİ’DE CERRAHİ MASKEYLE KUYUMCUYA GELİP 200 BİN LİRALIK ALTIN ÇALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Oyuncu Kara Keough Bosworth’nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları’nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Haber
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak’ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi Haber
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Zonguldak’ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı Haber
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu Haber
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Haberler››Güncel››SULTANGAZİ'DE CERRAHİ MASKEYLE KUYUMCUYA GELİP 200 BİN LİRALIK ALTIN ÇALDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:52: Minikler ve gençler için oyun alanları ve parklar hazırlandı - Haber 20:52: Çavuşoğlu, Kovid-19 Uluslararası Koordinasyon Grubunun telekonferans toplantısına katıldı - Haber 20:50: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bine yaklaştı - Haber 20:48: Afrika Kalkınma Bankası'ndan kıtada hava ulaşımına 7,65 milyon dolar destek - Haber 20:42: Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları toplandı - Haber 20:28: Esenyurt'ta damat, kayınpeder ile kayınvalidesini öldürdü - Haber 20:14: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda - Haber 17:22: Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti - Ekonomi 15:59: Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti - Haber 12:33: Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler - Haber