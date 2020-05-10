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SULTANGAZİ'DE CEZA YEMEMEK İÇİN POLİSE DİL DÖKTÜ

Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında paket servisi yapan motorlu kuryeler denetlendi.

10.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 10.05.2020 11:32
Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında paket servisi yapan motorlu kuryeler denetlendi. Denetimlerde 2 kuryeye idari para cezası kesildi. Ceza kesilen motorlu kuryelerden birisi ceza yememek için uzun süre polisi ikna etmeye çalıştı.
İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı kapsamında polis ekipleri birçok noktada kısıtlama kararına uymayanların tespiti için denetimlerini sürdürüyor. Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda denetim yapan devriye ekipler emirliğine bağlı motorize Yunus Timleri, araç sürücülerinin yanı sıra motorlu kuryeleri de denetledi. Durdurulan araç sürücüleri ve motorlu kuryelerin kimliklerine ve izin kağıtlarına bakıldı.
POLİSİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
Denetimler esnasında ters yönden telefonla konuşarak seyir halinde olan bir motorlu kurye, polis ekipleri tarafından durduruldu. Kask da takmadığı görülen motorlu kurye, ceza yememek için uzun süre polisleri ikna etmeye çalıştı. Kuryeye, kask takmadığı ve seyir halinde telefonla konuştuğu için para cezası kesildi. Denetimlere takılan bir başka motorlu kuryenin ise izin kağıdının bulunmadığı tespit edildi. İş yeri sahibi ile telefonda görüşen polis, izin kağıdının bulunmamasından dolayı kuryeye 3 bin 150 TL idari para cezası kesileceğini söyledi. Çalıştığı yere ait bir belge gösteremeyen kurye polis 3 bin 150 TL idari para cezası kesti. SULTANGAZİ’DE CEZA YEMEMEK İÇİN POLİSE DİL DÖKTÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Polis, Güncel, Haber

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