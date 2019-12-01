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Sultangazi'de çiğ köfte festivaline yoğun ilgi

ÇİĞKÖFTECİLER Derneği ve Sultangazi Belediyesi iş birliği ile 1. Çiğköfte festivali Sultangazi'de düzenlendi.

01.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:35Sultangazi'de çiğ köfte festivaline yoğun ilgi

ÇİĞKÖFTECİLER Derneği ve Belediyesi iş birliği ile 1. Çiğköfte festivali Sultangazi'de düzenlendi. Festivalde çiğ köfte almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Sultangazi'de Çiğköfteciler Derneği (ÇİĞDER) ve Sultangazi Belediyesi işbirliği ile 1. Çiğköfte festivali düzenlendi. Sultançiftliği Merkez Camii önünde düzenlenen festivale çok sayıda kişi katıldı. Yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar, çiğ köfte alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. 100 çiğ köfte ustasının aynı anda yoğurduğu çiğ köfteler, dürüm yapılarak sıraya giren vatandaşlara dağıtıldı. Çiğköftenin yanında Ayran, Şalgam suyu ve limonata verildi. Öte yandan festival alanında köprü, Herkül, Apollo ve Nemrut Dağı'nın çiğköfteden yapılmış heykelleri sergilendi. Festivale katılan Metin Yıldız "Organizasyon yapanlardan Belediye Başkanımızdan ve sanatçılarımızdan Allah razı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hava soğuk. Çiğ köfte zamanı. Herkesi bekliyoruz" dedi. Festivale katılan bir başka vatandaş ise "Festival çok güzeldi. Sağ olsunlar, güzel bir proje hazırlamışlar. Yağmura rağmen bekliyoruz soğukta" dedi.



Sultangazi, Güncel

Kaynak: DHA

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