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SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ALIP KAÇAN ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU

Sultangazi'de cumartesi günü küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız dün polise teslim oldu.

06.08.2019 12:06 SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ALIP KAÇAN ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU

Sultangazi'de cumartesi günü küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız dün polise teslim oldu.
Sultançiftliği Mahallesi'ndeki olayda bir kişi, geçen cumartesi günü zemin kattaki evin penceresinde oturan küçük çocuğu bir süre izlemiş ve annesine ait telefonla oyun oynayan çocuğun yanına yaklaşarak, cep telefonunu alıp kaçmıştı. Olayın ardından küçük çocuğun babasının şikayeti üzerine polis, şüpheliyi arıyordu. Polisten alınan bilgiye göre, şüpheli Sinan G. (24) dün Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Şüpheli Sinan G.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ÇALIP KAÇTI
Hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, pencerede oturan çocuğu gören hırsız, evin önünden geçerek içeride kimsenin olup olmadığına bakıyor. Daha sonra geri dönen şüphelinin çocuğun yanına yaklaştığı görülüyor. Küçük çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız, koşarak olay yerinden kaçıyor.

Görüntü dökümü:
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-ARŞİV
-Güvenlik kamerası
-Şüphelinin gelişi
-Telefonu alıp kaçması


- İstanbul

Sultangazi, Güncel

Kaynak: DHA

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