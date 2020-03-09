SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN 'ÖLÜM OYUNU'
Haber-Kamera: Emin YEŞİL/Sultangazi'de hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve akan trafiğin üstünde yolun karşısına geçen çocuklar, yürekleri ağza getirdi.
09.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:12
Haber-Kamera: Emin YEŞİL/
Sultangazi 'de hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve akan trafiğin üstünde yolun karşısına geçen çocuklar, yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolu üzerinde bulunan hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve karşı yöne geçen yaşları 14 ila 15 arasında değişen 6 çocuk, yürekleri ağza getirdi. Geçtiğimiz günlerde İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Ahmed-i Hani Parkı'na gelen 6 çocuk, parkın yanında bulunan Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolu üzerindeki hız denetleme direğine tırmanmaya başladı. Direğe tırmanan çocuklar karşı yöne geçti. O anlar ise, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüleri izleyen mahalle sakinlerinden Ayşe Dinç, "Görüldüğü üzere ortada çok büyük bir tehlike var. Çocuklar için çok problem. Bizim çocuklarımız şu an çok küçük ama büyüklerini gördükleri zaman aynı şeyi yapacaklardır. Buna bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Yetkililerin bu konuda bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Görüntü Dökümü:-------------(CEP TELEFONU)-Çocuğun direğin üstüne çıkarak karşıya geçtiği anlar(AKTÜEL)-Çocukların tırmandığı direk-Röp.
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN 'ÖLÜM OYUNU'
Etiketler : Sultangazi, Güncel
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