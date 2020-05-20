SULTANGAZİ'DE DAMPERİ AÇILAN HAFRİYAT KAMYONU HIZ TABELASI DİREĞİNİ YERİNDEN SÖKTÜ

Sultangazi'de, sokağa çıkma yasağının son gününde boş yolda damperi açılan bir hafriyat kamyonu, çarptığı hız denetleme tabelesinin direği yerinden söktü.

20.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:57

Sultangazi'de, sokağa çıkma yasağının son gününde boş yolda damperi açılan bir hafriyat kamyonu, çarptığı hız denetleme tabelesinin direği yerinden söktü.

Olay, Malkoçoğlu Mahallesi, Sultangazi - Arnavutköy Yolu, İSKİ, önünden meydana geldi. Sultangazi'den Arnavutköy'e gitmekte olan bir hafriyat kamyonunun damperi, Malkoçoğlu Mahallesi İSKİ binası önünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı açıldı. Sürücüsünün damperin açıldığını fark etmediği kamyon, yol üzerinde bulunan 6 metre yükseklikteki hız denetleme tabelesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yerinden sökülürken tabela yana yattı. Kamyonun dorsesi yerinden çıkarken kamyon ise güçlükle durabildi.

SULTANGAZİ’DE DAMPERİ AÇILAN HAFRİYAT KAMYONU HIZ TABELASI DİREĞİNİ YERİNDEN SÖKTÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, Sultangazi, Güncel, Haber

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