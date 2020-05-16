SULTANGAZİ'DE DENETİM SIRASINDA GERGİN ANLAR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL / İSTANBUL DHASULTANGAZİ'de sokağa çıkma yasağının başladığı ilk saatlerde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir otomobil evrak eksikliği nedeniyle bağlarken, otomobilde bulunan başka bir kişinin izin belgesi olmaması nedeniyle de ceza yazıldı.

16.05.2020 09:03 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:09
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA
SULTANGAZİ'de sokağa çıkma yasağının başladığı ilk saatlerde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir otomobil evrak eksikliği nedeniyle bağlarken, otomobilde bulunan başka bir kişinin izin belgesi olmaması nedeniyle de ceza yazıldı. Otomobil sürücüsüyle, çekici arasında kısa süreli gerginlik yaşandı
Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte bazı vatandaşların hızla evlerine doğru gittikleri görüldü. Polis ekipleri Sultangazi'de denetim noktaları oluşturup yoldan geçen araçları tek tek çevirip, izinleri olup olmadığını kontrol etti. Polis ekipleri yasağın ilk dakikalarında yaptığı denetimlerde bir araca hem evrak eksikliği nedeniyle hem de otomobilde bulunan bir kişinin izin belgesi olmaması nedeniyle ceza yazmak isteyince gergin anlar yaşandı. Araç sahibi ile çekici arasında kısa süreli gerginlik oluşurken trafik polisleri araya girerek tartışmayı önledi. Sürücünün aracı bağlanarak otoparka çekilirken, otomobilde bulunan bir kişiye de izin belgesinin olmaması nedeniyle ceza kesildi. Ayrıca başka bir kişiye de izin belgesi olmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. SULTANGAZİ’DE DENETİM SIRASINDA GERGİN ANLAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, İstanbul, Polis, Güncel, Haber

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