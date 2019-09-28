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Sultangazi'de depremin ardından 6 katlı bina mühürlendi

Sultangazi'de depremin ardından 6 katlı bina mühürlendiİSTANBUL - Sultangazi'de 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören 6 katlı bir bina daha mühürlendi.

28.09.2019 17:12
Sultangazi'de depremin ardından 6 katlı bina mühürlendi
İSTANBUL - Sultangazi'de 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören 6 katlı bir bina daha mühürlendi.
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binalar mühürleniyor. Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir bina zabıta ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra mühürlenen 11 daireli binada yaşayan vatandaşlar, akrabalarına ve otele yerleşti.
Binanın altında bulunan işletme sahibi Mikail Ahi, "Biz yetkililere haber verdik kontrol amaçlı. Geldiler buraya bir anda mühürlediler. Binayı da tahliye ettiler. İşletme olarak mağduruz. Daha öncede vardı ama depremin de etkisi oldu. Deprem de olduğu için insanlar tedirgin. Toplam 11 daire ve 2 tane işletme var. Şu an otele taşıdılar birkaç aileyi, bazıları da yakınlarına gittiler. İşletme olarak biz de bekliyoruz biz de" dedi.
Sultangazi'de depremin ardından 6 katlı bina mühürlendi

Sultangazi, İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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