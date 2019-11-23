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Sultangazi'de doktorların hastalara bakmayarak kahvaltı yaptığı iddiası

Sultangazi'de doktorların hastalara bakmayarak kahvaltı yaptığı iddiasıİSTANBUL - Sultangazi'deki Cebeci Sağlık Ocağına gelen bir vatandaş, doktorların hastalara bakmak yerine kahvaltı yaptıklarını iddia etti.

23.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:13
'de doktorların hastalara bakmayarak kahvaltı yaptığı iddiası
İSTANBUL - Sultangazi'deki Cebeci Sağlık Ocağına gelen bir vatandaş, doktorların hastalara bakmak yerine kahvaltı yaptıklarını iddia etti. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, doktorların yanına giderek kahvaltı yaptıklarını cep telefonu ile görüntüledi.
İddiaya göre, sağlık ocağına gelen bir vatandaşlar sıra almak için görevli memurun yanına gitti. O esnada diğer hastaların doktorları beklediğini gördü. Bekleyen hastalardan birisine neden bekliyorsunuz demesi üzerine 'Aşağıda kahvaltı yapıyorlar' cevabını aldı. Bunun üzerine vatandaş cep telefonu ile çekmeye başladı.
Cep telefonu kamerasıyla girdiği odada bulunan doktorlara "Sizin kahvaltı saatiniz var mı?" diye soran kişiye, doktorlardan birisi "yok" cevabını verdi. Odada bulunan doktorlardan birisi "Hastalarımızı bitirdik. Benim hastam yok" cevabını verdi.
O anları görüntülediği esnada bir doktor, 'Burayı çekmeye hakkınız yok, sizi dava edeceğim' demesi üzerine vatandaş "Ben de size dava açacağım" dedi.
Sultangazi'de doktorların hastalara bakmayarak kahvaltı yaptığı iddiası

Sultangazi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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