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SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK KABLOLARI HAVAİ FİŞEK GİBİ PATLADI

Sultangazi'de sokaktaki elektrik kabloları havai fişek gibi patladı.

21.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:43
Sultangazi 'de sokaktaki elektrik kabloları havai fişek gibi patladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1397 Sokak'ta dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta bulunan elektrik direğindeki kablolar, büyük bir gürültü ile patlamaya başladı. Patlayan kablolardan kıvılcımlar çıktı. Sokak sakinleri korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale edemediği kablolar, ekiplerin elektriği kesmesiyle söndürüldü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. SULTANGAZİ’DE ELEKTRİK KABLOLARI HAVAİ FİŞEK GİBİ PATLADI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK KABLOLARI HAVAİ FİŞEK GİBİ PATLADI
Etiketler : Sultangazi, Güncel

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