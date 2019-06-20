20.06.2019 20:50
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Sultangazi'de elektrik kablolarındaki patlama paniğe neden oldu

Sultangazi'de kopan yüksek gerilimli elektrik kablolarının patlaması paniğe neden oldu.

Sultangazi'de kopan yüksek gerilimli elektrik kablolarının patlaması paniğe neden oldu.
Olay, Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan sanayi bölgesinde yaşandı. İddiaya göre, sanayi bölgesinde bulunan dükkanların aşırı yüklenmesi sonucu elektrik kablosu yandı. Yanan yüksek gerilimli elektrik kablosunun kopması üzerine patlamalar yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine elektrik ekipleri olay yerine gelerek kopan kabloyu değiştirirken, yaşanan o anlar paniğe neden oldu. Korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.
(İHA)Sultangazi'de elektrik kablolarındaki patlama paniğe neden oldu
Kaynak: İHA
Sultangazi, Güncel

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