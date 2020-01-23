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Sultangazi'de elektrik panosundaki patlamalar korkuttu

Haber Emin YEŞİLİSTANBUL DHASultangazi'de bir iş merkezinin girişinde bulunan elektrik panosunda kablolar patladı.

23.01.2020 08:38 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:39
Emin YEŞİLİSTANBUL DHA
'de bir iş merkezinin girişinde bulunan elektrik panosunda kablolar patladı. O anlar bir kişi tarafından telefona kaydedildi.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan 6 katlı iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin girişinde bulunan elektrik panosundaki kablolar bir anda patladı ve yanmaya başladı. İş merkezini yoğun duman kapladı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. O anlar ise bir kişi tarafından telefona kaydedildi. Bir yandan o anları görüntüleyen vatandaş bir yandan da iş merkezindekileri uyararak, Binayı boşaltın. Yoksa yanacaksınız dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektriklerin kesilmesiyle yanan kablolara müdahale ederek söndürdü.
Sultangazi'de elektrik panosundaki patlamalar korkuttu

Sultangazi, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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