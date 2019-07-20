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Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı

Sultangazi'de yaşanan iğrenç olay erkek çocuğunu yaşadıklarını ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Sokakta tanıştığı 12-14 yaşlarındaki erkek çocuklarını taciz ettiği belirlenen sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20.07.2019 12:15

İstanbul Sultangazi'de, sokakta tanıştığı 12-14 yaşlarındaki erkek çocuklarını taciz ettiği öne sürülen Afgan uyruklu Necip H. (26) tutuklandı.

50. Yıl Mahallesi'nde 12 yaşındaki bir erkek çocuğu ailesine, sokakta tanıştığı Afgan uyruklu bir kişinin kendisinden cep telefonu numarasını aldığını ve ardından kendisine çocukları taciz ederken çektiği görüntüler ile cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini söyledi. Aile telefona gelen görüntü ve mesajları görünce hemen polise giderek bu kişiden şikayetçi oldu. Aynı mahalleden bir başka aile de erkek çocuklarını benzer şekilde taciz eden Afgan uyruklu bu kişiden şikayetçi oldu. İki aile de ifadelerinde şüphelinin, sokakta rastladığı erkek çocuklarına "abi veya arkadaş" gibi yaklaşarak önce onlarla samimiyet kurduğu, ardından onları taciz ederken cep telefonu kamerasıyla görüntü çektiği, kendilerinden aldığı cep telefonu numaralarına başka çocukları taciz ettiği görüntüler ile cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini ileri sürdü.

TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

İki ailenin şikayeti üzerine geniş çaplı çalışma başlatan polis, kısa sürede şüphelinin Afgan uyruklu Necip H. olduğunu belirledi. Taciz olaylarının yaşandığı bölgelerde bulunan tüm güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, Necip H. 'nin izine 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda rastladı. Ekipler, yakalamak için harekete geçtikleri Necip H. ile meydanda kovalamaca yaşadı. Yaşanan kısa kovalamacının ardında Necip H. polis tarafından yakalanarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede taciz ettiği çocuklara ait uygunsuz görüntüler bulundu. Polis merkezinde verdiği ifadesinde suçunu kabul eden Necip H. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı
Kaynak: DHA
Polis, 3. Sayfa

YORUMLAR (3)
KİBİR-EGO-ZİRVE: asailik serefsizi hadim edip idam etmek en iyisi
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HAKKI AYDIN BULUT KARAGÜNDOSTU: kellesinin kopartılması gerekiyor ama hakkaniyet yoktur
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ACUR: YÜZÜNÜ ADINI İFŞA EDİN
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