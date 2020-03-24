Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sultangazi'de eski eşini öldüren şüpheli ve yardım eden arkadaşı tutuklandı

Sultangazi'de evinde boğularak öldürüldükten sonra bilekleri kesilerek intihar süsü verilen Lale Bayram (25) cinayetine ilişkin gözaltına alınan eski eşi ve arkadaşı tutuklandı.

24.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:28
Sultangazi'de eski eşini öldüren şüpheli ve yardım eden arkadaşı tutuklandı
Sultangazi 'de evinde boğularak öldürüldükten sonra bilekleri kesilerek intihar süsü verilen Lale Bayram (25) cinayetine ilişkin gözaltına alınan eski eşi ve arkadaşı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Lale Bayram'ın, 20 Mart'ta, Ahmet Yesevi Mahallesi Gümüşdere Sokak'taki ikametinde ev sahibi tarafından ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında polis, ev sahibi Yasin Y'nin ifadesine başvurdu. Yasin Y. ifadesinde, Lale Bayram'ın evi yaklaşık 1,5 ay önce kiraladığını, 2 gün önce de kirasını almak için telefonla aradığında kendisine ulaşmadığını, yedek anahtarla eve girdiğinde kadının cesedini bulduğunu anlattı.
Polis ekipleri yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından olay günü Lale Bayram'ın eski eşi Yasin A. (30) ve arkadaşı Servet K.'nin (31) araçla olay yeri çevresinde dolaştığını tespit etti.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Bayram'ın eve gelmeden önce bir markete uğradığı, şüphelilerin de araçla olay yerine geldiği anların görüntülerine ulaştı.
Polis, 21 Mart'ta ev sahibi Yasin Y.'yi ve Silivri'de düzenlediği baskınla şüpheli Yasin A. ve arkadaşı Servet K.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinde şüpheli Yasin A. ve Servet K. aynı mahalleden arkadaş olduklarını anlattı. Yasin A. ifadesinde, eski eşi Lale Bayram'ın kendisini aldattığını öne sürerken, arkadaşı Servet K. de Yasin A. ile yardım etme konusunda 8 bin 500 liraya anlaştıklarını aktardı.
Şüphelilerin, Lale Bayram'ı evinde boğarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar süsü verdikleri öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin A. ve Servet K. tutuklanırken, Yasin Y. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sultangazi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Sultangazi'de eski eşini öldüren şüpheli ve yardım eden arkadaşı tutuklandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD’li genç çıktı Haberler
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı Haberler
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı
’Biz de yardıma hazırız’ diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı Haberler
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi Haberler
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi
İspanya’da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm Haberler
İspanya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza Haberler
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza

Son Dakika Güncel Haberleri

14:26: Vali Memiş, sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılarla görüntülü konuştu - Haber 14:25: Akçadağ'da korona virüs önlemi arttırıldı - Haber 14:25: İpekyolu'nda caddeler köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi - Haber 14:25: Kaymakamı Deniz Pişkin'den evde kal çağrısı - Haber 14:25: Avrupa Parlamentosu'ndan olağanüstü 'koronavirüs' toplantısı - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber 12:59: 150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı - Haber 12:58: "Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler