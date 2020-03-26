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Sultangazi'de evinde ölen kadında korona virüs şüphesi

İstanbul Sultangazi'de bir kadın sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

26.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:11
Sultangazi'de evinde ölen kadında korona virüs şüphesi
İstanbul Sultangazi 'de bir kadın sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Eve gelen doktor kadının ölümünde korona virüs ihtimalini değerlendirdi. Hayatını kaybeden kadın özel kıyafetli personeller tarafından morga kaldırılırken, kadınla birlikte yaşayan 4 kişi tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor. Kadının korona virüs taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak.
Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 haftadır grip şikayeti bulunan 42 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu. Hayatını kaybeden kadının ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ölüm nedenini belirlemek için eve gelen doktor, korona virüs (Covid-19) şüphesi olduğunu belirtti. Bunun üzerine olay yerine gelen özel kıyafetli 112 Acil Servis ekipleri cenazeyi evden çıkarıp Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.
Yaklaşık 1 haftadır grip olduğu söylenen 42 yaşındaki kadının korona virüs (Covid-19) taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak. Hayatını kaybeden kadınla aynı evde bulunan 4 kişi ise tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor.
(Serdar Ünal/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, Sabah, Güncel

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