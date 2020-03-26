Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sultangazi'de evinde ölen kadında korona virüs şüphesi

Sultangazi'de evinde ölen kadında korona virüs şüphesi Kadının korona virüs taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak İstanbul Sultangazi'de bir kadın sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

26.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:43
Sultangazi 'de evinde ölen kadında korona virüs şüphesi
Kadının korona virüs taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak
İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de bir kadın sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Eve gelen doktor kadının ölümünde korona virüs ihtimalini değerlendirdi. Hayatını kaybeden kadın özel kıyafetli personeller tarafından morga kaldırılırken, kadınla birlikte yaşayan 4 kişi tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor. Kadının korona virüs taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak.
Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 haftadır grip şikayeti bulunan 42 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu. Hayatını kaybeden kadının ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ölüm nedenini belirlemek için eve gelen doktor, korona virüs (Covid-19) şüphesi olduğunu belirtti. Bunun üzerine olay yerine gelen özel kıyafetli 112 Acil Servis ekipleri cenazeyi evden çıkarıp Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.
Yaklaşık 1 haftadır grip olduğu söylenen 42 yaşındaki kadının korona virüs (Covid-19) taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak. Hayatını kaybeden kadınla aynı evde bulunan 4 kişi ise tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor. Sultangazi’de evinde ölen kadında korona virüs şüphesi

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, Sabah, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Sultangazi'de evinde ölen kadında korona virüs şüphesi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sultangazi'de evinde ölen kadında korona virüs şüphesi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:47: Yaşlılara evde yemek servisi - Haberler 17:46: Bakırköy Adliyesi'nde ilk Korona virüs vak'ası tespit edildi - Haberler 17:45: Elazığ'da yasağa uymayan kahvehanelere 8 bin TL ceza kesildi - Haberler 17:43: Korona virüsü korkusu otobüs seferlerini iptal ettirdi - Haberler 17:42: Sınır Tanımayan Doktorlar: Yemenlilerin yeterince içme suyu bile yok, ellerini nasıl yıkayacaklar? - Haberler 17:31: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama 16:55: Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz - Haberler 16:54: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı - Haberler 16:44: Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı - Haberler 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 16:04: 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı - Haberler