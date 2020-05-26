SULTANGAZİ'DE FIRINCILAR KAVGA ETTİ 1 YARALI

SULTANGAZİ'DE FIRINCILAR KAVGA ETTİ 1 YARALIHaber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBUL, (DHA)- Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara ekmek ulaştırmak isteyen fırıncılar, sokakta birbirine girdi.

26.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:19
SULTANGAZİ'DE FIRINCILAR KAVGA ETTİ 1 YARALI
Haber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBUL, (DHA)- Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara ekmek ulaştırmak isteyen fırıncılar, sokakta birbirine girdi. Kavgada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fırında çalışan 2 kişi sokak aralarında dolaşarak ekmek satışı yaptı. İddiaya göre, 2391 Sokak'a geldiklerinde yakınlarda bulunan başka bir fırının çalışanları, 2 kişiye, Burada satış yapamazsınız dedikten sonra saldırmaya başladı. Tekme ve yumruklarla 2 kişiye saldıran fırıncılar, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Kavgada darp edilen fırıncılardan 1'i vücuduna aldığı darbeler sonucu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı SULTANGAZİ’DE FIRINCILAR KAVGA ETTİ 1 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, kavga, DHA, Güncel, Haber

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