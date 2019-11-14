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Sultangazi'de göçmen kaçakçıları Afgan aileyi eve kilitledi

Sultangazi'de Afganistan uyruklu bir aile, göçmen kaçakçılarının hedefi oldu.

14.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:30Sultangazi'de göçmen kaçakçıları Afgan aileyi eve kilitledi
'de uyruklu bir aile, göçmen kaçakçılarının hedefi oldu. 'a götürülme bahanesiyle para verdikleri kişiler tarafından dolandırılan Afgan aile, kilitli tutuldukları evin camını kırıp yardım istedi.
Olay, Sultangazi Habibler Mahallesi A1 Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Yunanistan'a kaçmak isterken göçmen kaçakçılarının hedefi olan Afganistan uyruklu 6 kişilik aile, iddiaya göre dolandırıcılara 750'şer euro verdi. Bir gecekonduya yerleştirilerek eve hapsedilen aile, uzun süre kimsenin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anladı. Camı kırıp dışarı çıkarak yardım isteyen baba, çevredeki vatandaşlara dolandırıldıklarını ve çocuğunun başına silah dayandığını iddia etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si çocuk 6 kişilik aileyi kilitli oldukları evden kurtarıp ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.
KİLİTLİ KALDIKLARI EVİN CAMINI KIRARAK YADIM İSTEDİLER
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan Afganistan uyruklu ailenin, İran'dan önce Nevşehir'e oradan da İstanbul'a geldikleri, burada tanıştıkları göçmen kaçakçıları tarafından Sultangazi'deki eve yerleştirildikleri ve kaçakçılara kişi başı 750 euro verdikleri öğrenildi. Yunanistan'a götürülme bahanesiyle yerleştirildikleri evde 3-4 gün kilitli kaldıkları belirtilen ailenin, kimsenin gelmemesi üzerine dolandırıldıklarını anladıkları ve kilitli tutuldukları evin camını kırarak yardım istedikleri öğrenildi.
"ÇOLUK ÇOCUK ESİR TUTMUŞLAR"
Olayın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Kenan Çakır isimli vatandaş, insan kaçakçılarının aileden 20 bin euro istediklerini öne sürdü. Camdan çıkan babanın kendilerine, "Çocuğumun başına silah dayadılar" dediğini iddia eden Çakır, "Bunları Yunanistan'a geçirmek için kandırıyorlar. Bunlar da inanıp veriyorlar. Bir hafta burada bırakıyorlar onları. Yarım saat önce koşarak geldi. Çoluk çocuk yalın ayak geldiler. 'Dolandırıldık, çocuğumun kafasına silah dayadılar' dedi. Afganlar büyük ihtimal. Dolandıranlar da akrabaları onlar da Afgan. Yunanistan'a kaçmak istemişler. Çoluk çocuk bırakmışlar, esir tutmuşlar yani. İran'dan birisi para gönderecekmiş eğer gönderseydi parayı da alacaklardı" dedi.
(Serdar Ünal/İHA)

Yunanistan, Afganistan, Sultangazi, Güncel

Kaynak: İHA

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