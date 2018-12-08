Sultangazi
'de güpegündüz gasp kamerada Polis
, 3 gaspçıyı kıskıvrak yakaladı
İSTANBUL - Sultangazi'de ATM'den para çeken vatandaşı güpegündüz gasp eden 3 kişi, kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Cebeci Mahallesi'ndeki geçtiğimiz pazartesi günü yaşandı. Muhammed K. isimli vatandaş bir banka ATM'sinden para çektikten sonra yürümeye gaspçıların saldırısına uğradı. Mervan A. ve Murat Ş., isimli zanlılar Muhammed K.'nin önünü keserek önce dövdü, ardından parasını alarak kaçtı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda çevredeki vatandaşların yaşananları film gibi seyrettiği görüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatan Sultangazi Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek izledi. Zanlılar Mervan A., ile Murat Ş.,ve Hakan Ç., olaydan bir gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mervan A. ve Murat Ş. tutuklanırken, Hakan Ç ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:17