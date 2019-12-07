Haberler » Güncel » SULTANGAZİ'DE HASTANENİN YÜRÜYEN MERDİVENLERDEN DÜŞEN ANNE KIZ YARALANDI - Haber

SULTANGAZİ'DE HASTANENİN YÜRÜYEN MERDİVENLERDEN DÜŞEN ANNE KIZ YARALANDI

Haber: Emin YEŞİL/Sultangazi'de, iki kadın yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı.

07.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:29SULTANGAZİ'DE HASTANENİN YÜRÜYEN MERDİVENLERDEN DÜŞEN ANNE KIZ YARALANDI

Haber: Emin YEŞİL/

'de, iki kadın yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı. Durumu fark eden hastane görevlileri, butona basarak merdivenleri durdurmasıyla kaza ucuz atlatıldı.Olay, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastaneye tedavi için geldiği öğrenilen 86 yaşındaki kadın ile 45 yaşındaki kızı, üst kata çıkmak için yürüyen merdivene bindi. Dengelerini kaybeden kadınlar merdivenden aşağı yuvarlanmaya başladı. Durumu fark eden hastanenin güvenlik personelleri, acil durdurma butonuna basarak merdivenleri durdurdu. Yaşlı kadın ve kızı hafif şekilde yaralandı. Yaşlı kadın sedye ile kontrol amaçlı hastanenin acil servis bölümüne kaldırılırken, kızının ise tedavisinin ayakta yapıldı. Merdivenden düşen anne kız tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Sultangazi, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:46 Otizmli çocuklar yararına konser - Haber
11:46 ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (1) - Haber
11:46 Kırsal kalkınmada 84 proje için 113 milyon lira destek - Haber
11:45 Kartal'da 26 katlı binada yangın - Haber
11:40 Topalcık engelli öğrencileri ziyaret etti - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
10:46 Çatışmada yaralanan askerin söyledikleri duygulandırdı: Parkamı serin ambulans kan olmasın - Haber
10:20 Saadet Partisi'nden, Türk siyasetinde en çok dinlenenler derlemesi - Haber
09:30 Yüksek binalar arasında otlanan eşek ve sıpa görenleri şaşkına çevirdi - Haber
00:25 Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı - Haber
7.12.2019 11:47:48