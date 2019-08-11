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Sultangazi'de hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık hayvanını kesmek isteyen vatandaşlar Sultangazi'deki hayvan satış merkezine akın etti.

11.08.2019 09:55 Sultangazi'de hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi
Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık hayvanını kesmek isteyen vatandaşlar Sultangazi'deki hayvan satış merkezine akın etti. Hayvan pazarındaki yoğunluk ve yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık hayvanlarını kesecek vatandaşlar hayvan pazarlarının yolunu tuttu. Sultangazi'deki hayvan satış merkezi tıklım tıklım doldu. Yol üzerinde araçlar çift sıra park yaparken, vatandaşlar hayvan satış merkezine ulaşmakta zorluk çekti.

Sürücüler yaklaşık 1 saatlik yolun ardından hayvan satış merkezine ulaşabildi.Hayvan pazarındaki yoğunluk ve yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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