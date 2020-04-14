Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SULTANGAZİ'DE HIRDAVATÇI DÜKKANINI KAHVEHANEYE ÇEVİRDİLER

Sultangazi'de kahvehaneye çevrilerek oyun oynatılan bir hırdavatçı dükkanına düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

14.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:04
Sultangazi 'de kahvehaneye çevrilerek oyun oynatılan bir hırdavatçı dükkanına düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İş yeri sahibi "Çay içiyoruz" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini artıran Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cebeci Mahallesi'nde hırdavatçı dükkanında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine yapılan baskında koronavirüs tehdidine aldırmayarak bir araya gelen 10 kişinin iskambil kağıtlarıyla oyun oynadığı belirlendi. Hırdavatçı dükkanın kahveye dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Polisin, "Ne yapıyorsunuz burada?" şeklindeki sorusuna iş yeri sahibi "Çay içiyoruz" diye cevap verdi. İş yeri sahibi ile birlikte 10 kişiye ceza yazıldı. SULTANGAZİ’DE HIRDAVATÇI DÜKKANINI KAHVEHANEYE ÇEVİRDİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Çay, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60’ı koronavirüse yakalanacak Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi Haberler
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi
Trump’ın eski danışmanı: Koronavirüsü, Bill Gates yarattı Haberler
Trump'ın eski danışmanı: Koronavirüsü, Bill Gates yarattı
Haberler ›› Güncel ››SULTANGAZİ'DE HIRDAVATÇI DÜKKANINI KAHVEHANEYE ÇEVİRDİLER - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:28: Büyükşehir'den korona mücadelesi - Haber 11:28: Kuveyt'ten ülkeye getirilen Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar - Haber 11:26: Çankaya'daki pazarlara "sokağa çıkma yasağı" düzenlemesi - Haber 11:26: Libya hükümet güçleri Misrata'dan Tunus sınırına sahil şeridini Hafter milislerinden temizledi. - Haber 11:25: Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç"lar polisin hizmetinde - Haber 11:23: Ankara kulislerinde konuşulan iddia: Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ile tartıştı - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber 09:30: Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi - Haberler