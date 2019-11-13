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Sultangazi'de hırsızlık operasyonu

Sultangazi'de kamyonet içerisinden cep telefonu çalma anları güvenlik kamerasına yansıyan iki şüpheli tutuklandı.

13.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:17
'de kamyonet içerisinden cep telefonu çalma anları güvenlik kamerasına yansıyan iki şüpheli tutuklandı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde bir kamyonet içerisinde cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Ömer E. ve Yaşar T'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Kimlik sorguları yapılan şüphelilerden Ömer E'nin 11 Yaşar T'nin ise 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sultangazi'de hırsızlık operasyonu

Sultangazi, Güncel

Kaynak: AA


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