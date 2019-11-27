Haberler » Güncel » Sultangazi'de hırsızlık şüphelileri yakalandı - Haber

Sultangazi'de hırsızlık şüphelileri yakalandı

Sultangazi'de, hırsızlık şüphelisi iki kişi gözaltına alındı.

27.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:42Sultangazi'de hırsızlık şüphelileri yakalandı
'de, hırsızlık şüphelisi iki kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cebeci Mahallesinde bir evden cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, çevredeki gu¨venlik kamera göru¨ntu¨lerinden şüphelilerden Y.Y. ve A.T.'yi tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli A.T.'nin, "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu kullanmak" ve "otodan hırsızlık" olmak üzere 11 suç kaydının, Y.Y.'nin ise "evden hırsızlık", "işyerinden hırsızlık", "yağma", "uyuşturucu kullanmak gibi 27 suçtan kaydının bulunduğunu belirlendi.
A.T., savcılık talimatıyla Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultangazi, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:48 Biga'da bir markette silahlı soygun
16:48 İzmir'in en uzun tüneli için yeni ihale
16:48 Güdüllü liselilerin madalya sevinci
16:48 Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
16:47 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜSİAD VİZYONER'19 PROGRAMINDA KONUŞTU (3)
16:46 Bernard Mensah, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oluyor!
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 16:49:11