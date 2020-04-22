SULTANGAZİ'DE İKİ KARDEŞİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
SULTANGAZİ'de Suriye uyruklu iki kardeşi, işlettikleri marketin önünde bıçakladığı iddia edilen Suriye uyruklu Mohamed Al D. yakalandı.
22.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:57
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 17 Nisan 2020'de saat 15.00 sıralarında Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan markette meydana gelen bıçaklı yaralama olayına ilişkin aranan şüpheli Suriye uyruklu Mohamed Al D. (30) saat 02.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Mohamed Al D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan müşteki kardeşler Mohamad H. (33) ve Mohammad Abo S.'nin (22) ifadelerinde, Market kalabalık dışarda bekleyin, müşteri çıksın siz girersiniz demeleri üzerine kavga çıktığını söyledikleri kaydedildi.
Kaynak: DHA
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