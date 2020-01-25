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SULTANGAZİ'DE İNŞAAT HALİNDEKİ CAMİDE ÇÖKME

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökmenin olduğu cami inşaatı havadan da görüntülendiEmin YEŞİL-Ali AKSOYER / - SULTANGAZİ'de cami inşaatında çökme meydana geldi.

25.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:33SULTANGAZİ'DE İNŞAAT HALİNDEKİ CAMİDE ÇÖKME

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökmenin olduğu cami inşaatı havadan da görüntülendi

Emin YEŞİL-Ali AKSOYER/ - SULTANGAZİ'de cami inşaatında çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, deprem olduğunu sanan mahalleli kısa süreli panik yaşadı.

Esentepe Mahallesi'nde yapımı süren Merkez Camii'nde çalışanlar caminin kubbesine beton attı. Yaklaşık 1 saat sonra büyük bir gürültüyle kubbenin betonu ve inşaat iskeleleri çöktü. Sesi duyan mahalle sakinleri deprem olduğunu sanarak, sokağa döküldü. verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine emniyet şeridi çekerek, güvenliği önlemi aldı.  İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede çökme anında inşaatta kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Şaban Göktaş, "Öğlen namazını kıldık. Beton atıyorlardı. Beton atarken bir çatırtı geldi. Namazdan sonra yukarı çıktık. İskeleler hafif yamulmuştu. Biz yine köşeden baktık çatırtı sesleri geliyordu. Bir ara ben eve gittim. Eve gittiğimde çökme olmuş. Olayda yaralı yok. Hiç kimse yoktu. İçeriyi boşalmıştık. Kubbenin ortası çöktü. Son betonu atıyorlardı. Betonu atarken iskele ağırlığa dayanamadı.  İskeleler baya bir yıpranmışlar" dedi. Esentepe Mahalle Muhtarı Haydar Polat ise, "Beton dökülme esnasında kalıp çökmüş. Bunu daha önceden fark eden ekipler aşağı iniyor. Gerekli güvenlik önlemleri alınıyor. Alındıktan sonra kendiliğinden çöküyor" diye konuştu. Çökmenin olduğu cami inşaatı havadan da görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerden detay

-Görgü tanıkları ile röp

-Genel ve detaylar



Sultangazi, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

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