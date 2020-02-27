Haberler » Güncel » SULTANGAZİ'DE KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU KAMERADA - Haber

SULTANGAZİ'DE KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU KAMERADA

SULTANGAZİ'de bir çadırın içerisinde kaçak nargile tütünü yapanlara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

27.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:50SULTANGAZİ'DE KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU KAMERADA
SULTANGAZİ'de bir çadırın içerisinde kaçak nargile tütünü  yapanlara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'deki bir çadırın içerisinde kaçak nargile tütünü  yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine dün harekete geçen kaçakçılık polisi teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, öğlen saatlerinde çadıra operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi suçüstü yakalandı.

Çadırda yapılan aramalarda 1 ton 250 kilo kaçak nargile tütünü, 2 elektronik tütün yoğurma makinesi, elektronik kıyma makinesi, 2 elektronik terazi, kantar, elektronik poşet vakumlama makinesi, 150 litre aroma maddesi, 800 litre gliserin maddesi, 250 kilo toz şeker, 5 kilo renklendirici toz, 61 bin farklı markalarda tütün paketi, 8 bin plastik kutu, 250 kilo kalın kıyılmış ham tütün, 2 kazan, 6 tüp ve 2 ocak ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Polisin operasyon anı

-Şüphelilerin aranması

-Tütünlerin ele geçirilmesi


- İstanbul

Sultangazi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
27.02.2020 15:44:50