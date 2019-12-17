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SULTANGAZİ'DE KAMYON DEVRİLDİ, HAFRİYAT YOLA SAÇILDI

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi.

17.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:27SULTANGAZİ'DE KAMYON DEVRİLDİ, HAFRİYAT YOLA SAÇILDI

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 10.30 sıralarında Sultangazi-Arnavutköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arnavutköy istikametinde giden ismi öğrenilemeyen sürücü Habibler mevkiinde kullandığı hafriyat kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ters yöne dönen kamyonun dorsesi yola devrildi. Dorsedeki hafriyat yola saçıldı. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen dorsenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan kamyon

-Devrilen dorse

-Oluşan trafik

-Görgü tanığı ile röp.

-Genel ve detaylar



Arnavutköy, Sultangazi, Güncel

Kaynak: DHA

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