Haberler » Güncel » Sultangazi'de kamyon devrildi, hafriyat yola saçıldı - Haber

Sultangazi'de kamyon devrildi, hafriyat yola saçıldı

SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi.

17.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:46
SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza saat 10.30 sıralarında Sultangazi-Arnavutköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arnavutköy istikametinde giden ismi öğrenilemeyen sürücü Habibler mevkiinde kullandığı hafriyat kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ters yöne dönen kamyonun dorsesi yola devrildi. Dorsedeki hafriyat yola saçıldı. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen dorsenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Sultangazi'de kamyon devrildi, hafriyat yola saçıldı

Arnavutköy, Sultangazi, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:35 Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a doğum günü mesajı - Haber
12:35 Mert'in ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı - Haber
12:35 Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk' oldu - Haber
12:34 Afyonkarahisar'da, haham gözetiminde fındık yağı üretimi - Haber
12:30 Denizli'de kış ortasında bahardan kalma günler yaşanıyor - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
17.12.2019 12:41:41