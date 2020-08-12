SULTANGAZİ’DE KAMYONETTEN GIDA HIRSIZLIĞI KAMERADA

Sultangazi'de 3 şüpheli park halindeki kamyonetten gıda malzemesi çaldı. Hırsızlık anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Cuma Günü sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası belirsiz bir minibüsle caddeye gelen 3 kişi, park halindeki 34 BAH 286 plakalı kamyonete yaklaştı. Etrafı gözleyen hırsızlar, kamyonetin kilidi kırdı. Kısa süre içinde kamyonetteki gıda malzemelerini minibüse aktaran 3 kişi olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kamyonet üzerinde delil çalışması yaptı. Kamyonetin sürücüsü Birol Göktaş, "Ben saat 09.00'da iş alıyorum. 09.00'a on kala buradan hareket ediyorum. Aracıma binmeden sağını, solunu kontrol ediyorum. O sırada kilidin olmadığını gördüm. Orta kapıyı açtım baktım, araçta kalan fazla malları almışlar. Kamera görüntülerinden her şey gözüküyor" diye konuştu.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin 3 kez yer değiştirdikten sonra, caddede yürüyenlere aldırış etmeden kamyonetteki malzemeleri minibüse yükledikleri görülüyor. Polis, kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.