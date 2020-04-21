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SULTANGAZİ'DE KAPKAÇ ŞÜPHELİSİNİ VATANDAŞLAR YAKALADI

Sultangazi'de bir kadının cep telefonunu alıp kaçan kapkaç şüphelisini vatandaşlar yakaladı.

21.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:27
Sultangazi 'de bir kadının cep telefonunu alıp kaçan kapkaç şüphelisini vatandaşlar yakaladı. Polisin gelmesi beklenirken, olay yerinde toplanan meraklı kalabalık sosyal mesafe kurallına uymadı. Olay anları kameralara yansıdı.
"BİR DAHA YAPMAYACAĞIM"
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi sokakta telefona konuşarak yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp kaçtı. Kadının bağırması üzerine çevredekiler şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Önünü kestikleri kapkaç şüphelisini yakalayan vatandaşlar kadına telefonunu geri vererek, durumu polise bildirdi. Vatandaşlardan biri polis gelene kadar şüphelinin boynuna sarılıp, onu bekletti. Polisin gelmesi beklenirken, şüpheli vatandaşların kendisini bırakmaları için "Bir daha yapmayacağım" dedi.
Kadının akrabaları da kısa sürede, olay yerine geldi. Kadının akrabaları tarafından dövülmek istenen şüpheliyi çevredekiler kurtardı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalığın ise koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanması istenen sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Kapkaç şüphelisi kısa sürede gelen polis ekiplerine teslim edildi. Kapkaça uğrayan kadın ve şüpheli polis merkezine götürüldü. Kadın, şüpheliden şikayetçi olurken yaşanan olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi. SULTANGAZİ’DE KAPKAÇ ŞÜPHELİSİNİ VATANDAŞLAR YAKALADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Polis, Güncel
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