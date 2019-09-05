Haberler» Güncel» Haber

Sultangazi'de kayan araç güvelik kamerasında

İstanbul Sultangazi'de park halindeyken kaymaya başlayan hafif ticari araç, 7 araca çarptıktan sonra durabildi.

05.09.2019 17:15
İstanbul Sultangazi'de park halindeyken kaymaya başlayan hafif ticari araç, 7 araca çarptıktan sonra durabildi. O sırada caddede yürüyenler şans eseri aracın altında kalmaktan kurtulurken, kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Caddeye aracını parkeden sürücü bir tekstil firmasına girdi. Yaklaşık 10 dakika sonra araç kaymaya başladı. Yokuş aşağıya kayan araç, park halindeki 7 araca çarptı. Kazada cadde kenarında bulunanlar ve yürüyenler şans eseri aracın altından kalmaktan kurtuldu. Aracın kaydığını gören yol kenarındaki bir polis, çevredekileri uyarmaya çalıştı. Aracın çarptığı son araç ise çarpmanın şiddetiyle yan yattı.
Kayan araç ise yoğun trafiğin olduğu caddeye girmeden son anda dururken, kaza anında yaşanan panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
(İHA)
Sultangazi'de kayan araç güvelik kamerasında

Sultangazi, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:47   VEDAŞ, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye VEDAŞ'ın binasını mühürledi
20:47   Ankara'da izinsiz eylem yapan hdp'li gruba müdahale: 31 gözaltı
20:46   DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dağdeviren, baraj inşaatını inceledi
20:46   Ankara'da minikler ilk kez sıralara oturdu
20:46   Yemen'deki hapishane saldırısında ölü sayısı 156'ya yükseldi
20:46   Kuzey Kore, BM'den ülkedeki yardım çalışanlarının sayısını azaltmasını istedi
20:45   Ankara'da izinsiz eylem yapan hdp'li gruba müdahale: 31 gözaltı