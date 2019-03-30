Sultangazi'de Kaza Yapan Araç Sürüklendi: 2 Yaralı

Kaynak: DHA

Sultangazi TEM Otoyolu Metris istikametinde sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği araç yan yatarak sürüklendi. Kazada araçta bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı Yaralılar çevredeki sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılırken, kaza sonrası anları cep telefonuna kaydedildi.Kaza TEM Otoyolu Metris istikametinde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre aşırı hızdaki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yan yatıp uzun süre sürüklendi. Motor kısmında dumanlar çıkan araçta bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Yaralı kadın diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı, Yaralılar haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu anlar ise cep telefonu tarafından kaydedildi.Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun kuyruklar oluştu.Görüntü dökümü:----------------Olay yeri-Minibüsün görüntüsü-Yardım eden vatandaşlar-Yerde yatan yaralı-Genel ve detayla