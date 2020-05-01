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SULTANGAZİ'DE KÖPEĞİYLE SOKAĞA ÇIKAN KİŞİYE CEZA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.

01.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:03
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerine devam ediyor. Sultangazi'de köpeğinin ihtiyaçları için sokağa çıktığını söyleyen bir kişiye ceza kesildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 1-2 ve 3 Mayıs tarihlerinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri denetimlerini arttırdı. İstanbul'un 39 ilçesinde trafikte ve sokak aralarında kural ihlali yapanlara para cezası kesiliyor.
Sultangazi'deki denetimlerde ise polis ile vatandaşın arasındaki ilginç diyalog kameraya yansıdı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişi sokak aralarında denetim yapan sivil polislere yakalandı. Köpeğinin tuvalet ihtiyacı için sokağa çıktığını ifade eden vatandaş polis ekiplerine bir süre ceza yazmamak için ikna etmeye çalıştı ancak ceza yemekten kurtulamadı. SULTANGAZİ’DE KÖPEĞİYLE SOKAĞA ÇIKAN KİŞİYE CEZA

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sultangazi, Zonguldak, Polis, Güncel, Haber

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