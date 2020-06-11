Sultangazi'de korkutan çatı yangını

Sultangazi'de korkutan çatı yangını -Sultangazi'de bir binada çıkan yangın diğer binalara da sıçradı Sultangazi'de 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

11.06.2020 20:40 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:25
Sultangazi'de korkutan çatı yangını
-Sultangazi'de bir binada çıkan yangın diğer binalara da sıçradı
İSTANBUL - Sultangazi'de 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın binanın bitişiğindeki diğer binalara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı görüldü.
Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi 114. Sokakta 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çatı katı alev topuna döndü. Yangın binanın bitişiğindeki diğer binalara da sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar korku ve panik içinde sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor. Sultangazi’de korkutan çatı yangını

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, İtfaiye, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Maçka Parkı’nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Haber
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu’na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
AK Parti’deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Haberler››3. Sayfa››Sultangazi'de korkutan çatı yangını - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:27: Tuzla'da Yeşilçam rüzgarı esti - Haberler 21:24: Son Dakika: Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu - Haberler 21:23: Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu - Haberler 21:21: Son dakika haber... Ankara Kalesi'nde tarih kokan evler gün ışığına çıkıyor - Haberler 21:18: Kapıkule 'gurbetçi' sezonuna hazır - Haberler 20:23: İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi - Haberler 20:05: George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı - Haberler 19:03: Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi 17:24: Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? 15:31: FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti