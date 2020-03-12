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Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu

Sultangazi'de, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı alınması gereken önlemler konuşuldu.

12.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:02
Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu
Sultangazi 'de, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı alınması gereken önlemler konuşuldu.

Sultangazi Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 118 ülkeye yayılan korona virüsüne karşı alınabilecek önlemlerin konuşulduğu bir konferans düzenledi. Konferansta çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenler bilgilendirildi. Ayrıca programda tüm öğrencilere üzerinde "Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın, talep etmeyin, antibiyotikte değil sağlığınızda ısrarcı olun" yazılı reçete dağıtıldı. Konferansta korona virüsünün çıkışı hakkında bilgi verilirken, hijyenin önemine vurgu yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Sultangazi, Wuhan, Güncel

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