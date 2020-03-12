Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu
Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu Sultangazi'de miniklere korona virüsüne karşı eğitim verildi Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı alınması gereken önlemler Sultangazi'de konuşuldu.
12.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:57
Sultangazi 'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşulduSultangazi'de miniklere korona virüsüne karşı eğitim verildi
İSTANBUL - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı alınması gereken önlemler Sultangazi'de konuşuldu. Sultangazi Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 118 ülkeye yayılan korona virüsüne karşı alınabilecek önlemlerin konuşulduğu konferans düzenledi. Konferansta çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenler bilgilendirildi. Ayrıca programda tüm öğrencilere üzerinde, "Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın, talep etmeyin, antibiyotikte değil sağlığınızda ısrarcı olun" yazılı reçete dağıtıldı. Konferansta, korona virüsünün çıkışı hakkında bilgi verilirken, hijyenin önemine vurgu yapıldı.
İSTANBUL - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı alınması gereken önlemler Sultangazi'de konuşuldu. Sultangazi Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 118 ülkeye yayılan korona virüsüne karşı alınabilecek önlemlerin konuşulduğu konferans düzenledi. Konferansta çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenler bilgilendirildi. Ayrıca programda tüm öğrencilere üzerinde, "Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın, talep etmeyin, antibiyotikte değil sağlığınızda ısrarcı olun" yazılı reçete dağıtıldı. Konferansta, korona virüsünün çıkışı hakkında bilgi verilirken, hijyenin önemine vurgu yapıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Sultangazi, Wuhan, Genel
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