SULTANGAZİ'DE KÜFLENMİŞ SUCUKLARLA YAKALANAN KİŞİYE 23 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

* İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca,

"Bu kişiye ilk önce bozuk gıda, etiketsiz gıda satmaktan dolayı 23 bin TL idari para cezası uygulandı"

"Numune sonuçlarına göre de yine eğer taklit veya tağşiş tespit edilirse, özellikle tereyağa bitkisel yağ katıldığından şüpheleniyoruz. O da olursa yine ayrıca 23 bin TL daha idari para cezası uygulanacak. Bu kişiye hakkında etiketsizlikten işlem uygulanacak"

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL, - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Sultangazi'de küflenmiş sucukları satmaya çalışan kişiye 23 bin lira ceza kesildiğini açıkladı.

"NUMUNE SONUÇLARINA GÖRE DE İŞLEM YAPILACAK"

Sultangazi'de ihbar üzerine yapılan operasyonda 700 kilogram küflenmiş sucuk, 350 kilogram tereyağı, 63 adet petek bal ele geçirilmişti.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Sultangazi zabıtasına gelen ihbar neticesinde ilçe müdürlüğümüz bilgilendirilmiş, Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleriyle beraber olay mahalline gidildiğinde 700 kilogram etiketsiz sucuğun küflenmiş ve bozuk bir şekilde olduğu aynı zamanda, 50 kilogram tereyağının bozuk olduğu tespit edilmiş ve bu ürünler 5996 sayılı kanun çerçevesinde belediye ekipleri tarafından imha edilmiştir. Aynı yerde bir miktar tereyağı ve bal da bulunmuş, bunlarla ilgili olarak da bu ürünlerden de numune alındı. Numune sonuçlarını bekliyoruz. Bu ürünlere de el konuldu. Numune sonuçlarına göre de işlem yapılacak" şeklinde konuştu.

"23 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

Ürünleri satmaya çalışan kişi hakkında cezai işlem uygulandığını ifade eden Karaca, "Bu kişiye ilk önce bozuk gıda, etiketsiz gıda satmaktan dolayı 23 bin TL idari para cezası uygulandı. Numune sonuçlarına göre de yine eğer taklit veya tağşiş tespit edilirse, özellikle tereyağa bitkisel yağ katıldığından şüpheleniyoruz. O da olursa yine ayrıca 23 bin TL daha idari para cezası uygulanacak. Bu kişiye hakkında etiketsizlikten işlem uygulanacak" ifadelerini kullandı.

YENİ DÜZENLEME İLE HAPİS CEZASI UYGULANACAK

Ahmet Yavuz Karaca, denetimlerin devam ettiğini ve cezaların önümüzdeki süreçte artacağını ifade etti. Taklit ve tağşiş yapanların bunu tekrarlamaları durumunda hapis cezası uygulanacağını ifade eden Karaca, şunları söyledi:

"Denetimlerimiz biliyorsunuz 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. İstanbul ilinde şu ana kadar yaklaşık olarak 215 bin denetim yaptık. Bu denetimler neticesinde de yine olumsuz olan yerlere gerekli işlemler uygulandı. Taklit ve tağşiş yapanlar uzun süredir ülke gündemimizde. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tarım şurasında belirttiği üzere taklit ve tağşiş yapıp, farklı isimlerle tekrar üretime devam ettikleri görünüyor. Mevcut yasa da yeniden düzenleme yapılacak. Bu kişiler hakkında suç teşkil etmek üzere gerekirse tekrarlamaları durumunda hapis cezalarına varan cezalar gelecek. Cezalarımız daha da ağırlaşacak. Toplumun gıda güvenliği konusunda bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün çalışmaları tüm hassasiyetle 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Yasanın düzelmesiyle beraber bu kişiler yeniden faaliyet yapamayacaklar. Faaliyetten men edilecekler. Tekrar etmeleri halinde de hapis cezaları geliyor"

"EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR"

"Her zaman söylüyoruz en iyi denetçi tüketicinin kendisidir" diyen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, vatandaşa çağrıda bulundu. Karaca, "Biz vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Etiketsiz ürünleri almasınlar. Etiketleri mutlaka okusunlar. Ne aldıklarını, o ürünün içeriğinde ne var etiketini mutlaka okumaları gerekiyor. Son kullanma tarihlerine mutlaka dikkat etmeleri lazım. Herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde 'ALO 174 Gıda Hattına' bilgi vermeleri lazım. Bu hat tamamen ücretsiz ve 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermektedir. Şikayet eden kişilerin bilgilerini kesinlikle görmüyoruz. 15 gün içinde kendilerine dönüş yapmakla mükellefiz. Şikayet hattımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanırsak bu tür gıda teröristlerinin de önüne geçmiş oluruz" şeklinde konuştu.

"BİZİM BİLDİĞİMİZ KADARIYLA DAHA SATIŞA SUNMAMIŞ"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 'Sultangazi'de ele geçirilen bu ürünlerin daha önce satışı yapılmış mı' sorusuna "Şu an bizim bildiğimiz kadarıyla daha satışa sunmamış. Bu ürünleri kurutmak için dışarıda bırakmış. Ürünler de küflenmiş. Daha satışı yapılmamış ürünlerin. Vatandaşlarımıza dediğim gibi, bu ürünler etiketsiz. Hiçbir şekilde etiketsiz ürün almamaları konusunda tekrar tekrar rica ediyoruz. Mutlaka buna dikkat etmeleri lazım. Vatandaşların hiçbir şekilde endişe duymalarına gerek yok. Zaten olaya müdahale edildi" şeklinde yanıt verdi.

NUMUNE ALINAN ÜRÜNLER İSE BEKLETİLİYOR

Ele geçirilen ürünler arasında 350 kilogram tereyağ ve 63 adet petek bal da bulunuyor. Bu ürünlerden de numuneler alındı. Sonuca göre bu ürünler de imha edilecek.

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