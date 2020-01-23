SULTANGAZİ'DE KUMAŞ ÇALAN HIRSIZI KAMERAYA KAYDETTİ

Haber Emin YEŞİL SULTANGAZİ'de, depodan kumaş çalan şüpheliyi mahalle sakini, cep telefonuyla kaydetti. Görüntülendiğini fark eden şüpheli, kaçtı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işyerine ait deponun bulunduğu sokağa minibüsle gelen bir kişi, deponun kepenginin kilidini kırarak içeri girdi. Depoda keten, krep, polyester, polar türünde kumaşları çalan şüpheli, kumaşları geldiği minibüse yüklemeye başladı. Sesleri duyan bir mahalle sakini ise, balkona çıktı. Depodan bir kişinin kumaşları minibüse yüklediğini gören mahalle sakini, o anları cep telefonu ile kaydetti.

POLİS HIRSIZ VAR