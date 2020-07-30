SULTANGAZİ’DE KURBAN SATIŞ ALANINDA ARİFE GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ

KURBAN Bayramı arifesinde Sultangazi'deki bulunan kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Kurban bayramına bir gün kala Sultangazi'de bulunan kurban satış pazarında hareketlilik arttı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban pazarlığı alıcı ve satıcı arasında sopa ile yapılıyor. Kurbanlıkları alanlar, araçlara yükleyerek ayrılıyor. Pazarlığın ardından kurbanını 13 bin 250 liraya alan Feyyaz Taştekin, "Arife gününü fiyatlar düşüyor diye tercih etmiyorduk ama yetişemedik. Bugüne kısmet oldu. Aldık. Korona nedeniyle önemlerimizi alıyoruz" dedi. Son kurbanını satan Murat Uçan ise, "Samsun Alaçam'dan geldik. Son tosunumuzu şimdi verdik. Umdumuzu çok şükür bulduk. Çok memnunuz" diye konuştu.

Kurban pazarındaki hareketlilik havadan da görüntülendi