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Sultangazi'de kurslarını tamamlayan motorize ekipler iş başında

Sultangazi'de Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize ekiplere alınan 5 adet motosiklet ile kurslarını tamamlayan 13 polis göreve başladı.

17.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:02
'de Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize ekiplere alınan 5 adet motosiklet ile kurslarını tamamlayan 13 polis göreve başladı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize ekiplere alınan 5 adet motosiklet ile motosikletleri kullanmak icin kurslarını tamamlayan 13 personel göreve başladı. Güvenlik ve huzurunu sağlamak için törenle göreve başlayan ekipler, ana caddelerinde konvoy oluşturdu. Konvoyu gören vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
Sultangazi'de kurslarını tamamlayan motorize ekipler iş başında

Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Çalışkan, Sultangazi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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