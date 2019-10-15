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SULTANGAZİ'DE KUYUMCU SOYGUNU

SULTANGAZİ'de kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı 3 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine 6 bilezik alarak kaçtı.

15.10.2019 14:25SULTANGAZİ'DE KUYUMCU SOYGUNU

SULTANGAZİ'de kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı 3 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine 6 bilezik alarak kaçtı.

Olay Eski Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Saat 12.30 sıralarında 3 kişi ellerindeki poşetle kuyumcuya geldi. Silah çeken soyguncular, iş yeri sahibinden altınları poşete doldurmasını istedi. Kuyumcu dükkanının direnmesi üzerine arbede çıktı. 6 bilezik alan soyguncular yaya olarak kaçtı. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polisin incelemesi

-Görgü tanığı ile röp.

-Detaylar



Habipler, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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