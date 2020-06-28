SULTANGAZİ'DE LASTİK DEĞİŞTİRİRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TAMİRCİ YARALANDI

Emin YEŞİL İSTANBUL DHASultangazi'de yol kenarında otobüsün patlayan lastiğini değiştirirken, arkadan gelen otomobilin çarptığı tamirci yaralandı.

28.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:18
Emin YEŞİL İSTANBUL DHA
Sultangazi'de yol kenarında otobüsün patlayan lastiğini değiştirirken, arkadan gelen otomobilin çarptığı tamirci yaralandı.
Kaza, önceki gün saat 23.30 sıralarında Sultangazi Gazi Cebeci Yolu'nda meydana geldi. Seyir halinde olan Özel Halk Otobüsünün lastiği patladı. Bunun üzerine otobüs sürücüsü, yol üzerinde bulunan bir lastikçinin önüne park etti. Lastik tamircisi Cengiz Kartal, patlayan lastiği değiştirmek için çalışmalara başladı. Kriko ile aracı kaldırdığı sırada, Cebeci Mahallesi'nden Gazi Mahallesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, arkadan gelerek Cengiz Kartal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kartal yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar Kartal'ın yardımına koştu. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kartal, ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı haber alan Cengiz Kartal'ın yakınları olay yerine geldi. Kartal'ın yakınlarını olay yerinde bulunan vatandaşlar teskin etti. SULTANGAZİ’DE LASTİK DEĞİŞTİRİRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TAMİRCİ YARALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Kartal, DHA, Güncel, Haber

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