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Sultangazi'de maskeli ve silahlı soyguncu dehşeti kamerada

Sultangazi'de bir markete giren yüzü maskeli ve silahlı soyguncu, market sahibinin bıçak çıkardığını görünce ateş etti.

07.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:05
'de bir markete giren yüzü maskeli ve silahlı soyguncu, market sahibinin bıçak çıkardığını görünce ateş etti. Yaralandığını fark etmeyen market sahibi, soyguncunun peşinden koşarak takip etmek istedi. Yaralı adam bir süre sonra yere yığıldı.
Olay, 2 Ocak Perşembe günü 22.00 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1279. sokak'taki markette yaşandı. Edinilen bilgiye, yüzü maskeli ve silahlı bir soyguncu marketin içine girdi. Elindeki silahı doğrultarak kasadaki paraları istedi. O sırada tezgahın arkasında olan market sahibi Mustafa Balta, soyguncuyu görünce tezgahın üzerindeki bıçağı aldı. Balta'nın bıçağı eline aldığını gören soyguncu silahla bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Soyguncunun peşinden koşan Balta, marketin önüne geldiğinde yaralandığını fark etti. Marketin önünde kanlar içinde yere yığılan Balta'nın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Mustafa Balta'nın kızı Sema Balta, Bizim şuan can güvenliğimiz yok. Şüphelinin bulunmasını istiyoruz. Önce kasadan paraları istedi. Babam arkada televizyon izliyordu. Babam bıçağı alana kadar. Silahla ateş etmiş ve korkudan kaçmış. Kurşun babamın göğsünün altından girdi omzundan çıktı. Sağlık durumu iyi. Belki bir ameliyat daha olabilir. Vurulduğunu hissetmiyor, koşarak gidiyor. Sonra yere yığılıyor. dedi
Sağlık ekipleri yaralı Mustafa Balta'yı ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Mustafa Balta'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SOYGUN GİRİŞİMİ KAMEDA
Öte yandan olay anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde maskeli ve silahlı soyguncu, marketin içine giriyor. Silahı doğrultuyor. Ardından silahını ateşliyor ve uzaklaşıyor. Tezgahın arkasından çıkan market sahibinin koştuğu ve kapı önünde yere düştüğü görülüyor. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Sultangazi'de maskeli ve silahlı soyguncu dehşeti kamerada

Sultangazi, Güncel

Kaynak: DHA


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