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Sultangazi'de merdiven çalan şüpheli kamerada

Sultangazi'de bir apartmana giren şüpheli ayakkabı, merdiven ve mont çaldı.

04.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:29
'de bir apartmana giren şüpheli ayakkabı, merdiven ve mont çaldı. Şüphelinin apartmana girişi ve çaldığı merdivenle uzaklaşması kameralara yansıdı.
Olay, Pazar günü öğle saatlerinde Sultangazi 50.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Kapısı açık apartmana giren şüpheli, bir çift ayakkabı, iki mont ve merdiven çalarak, olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, şüphelinin kapısı açık apartmandan içeri girdiği, birkaç dakika sonra da merdiven, ayakkabı, montla dışarı çıktığı görülüyor. Şüphelinin çaldığı malzemelerle hızla olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıyor.
Sultangazi'de merdiven çalan şüpheli kamerada

Sultangazi, Güncel

Kaynak: DHA


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