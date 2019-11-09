Haberler » Güncel » SULTANGAZİ'DE MEVLİT PİLAVINDAN 40 KİŞİ ZEHİRLENDİ İDDİASI - Haber

SULTANGAZİ'DE MEVLİT PİLAVINDAN 40 KİŞİ ZEHİRLENDİ İDDİASI

Sultangazi'de bir mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri öne sürülen 40 kişi hastanede tedavi altına alındı.

09.11.2019 22:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:30SULTANGAZİ'DE MEVLİT PİLAVINDAN 40 KİŞİ ZEHİRLENDİ İDDİASI

'de bir mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri öne sürülen 40 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir mevlitte katılan misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Mevlitten bir süre sonra çoğu kadın 40 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bazı hastaların midesi yıkanarak serum bağlandı. Hastaların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

----------

Cep telefonu kamerasından

-Hastanede tedavi altına alınan hastalar

-Hastaneden detaylar


- İstanbul

Sultangazi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:40 Suriyeli baba ve oğlu, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti
22:39 Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası
22:37 Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası
22:36 Kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldı
22:34 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "10 Kasım" mesajı
22:05 Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
21:02 Trump'ın azil soruşturmasında Hunter Biden ve muhbirin de ifade vermesi talep edildi
20:35 İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
9.11.2019 22:41:38