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Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası

SULTANGAZİ'de bir mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri öne sürülen 40 kişi hastanede tedavi altına alındı.

10.11.2019 02:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 02:20Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası
SULTANGAZİ'de bir mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri öne sürülen 40 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Cebeci Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir mevlitte katılan misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Mevlitten bir süre sonra çoğu kadın 40 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bazı hastaların midesi yıkanarak serum bağlandı. Hastaların hastanedeki tedavisi devam ediyor.


- İstanbul

Sultangazi, Güncel

Kaynak: DHA

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