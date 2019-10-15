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Sultangazi'de milli maç heyecanı

Sultangazililer A Milli takımın Euro 2020 elemelerinde Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçı meydandaki dev ekrandan takip etti.

15.10.2019 16:08Sultangazi'de milli maç heyecanı
Sultangazililer A Milli takımın Euro 2020 elemelerinde Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçı meydandaki dev ekrandan takip etti.

A Milli takım 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun 8. haftasında dün akşam Fransa'ya konuk oldu. Sultangazi Belediyesi, karşılaşmayı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki dev ekrandan yayınladı. Milli maç heyecanına ortak olmak isteyenler vatandaşlar meydanı doldurdu. Nefeslerin tutulduğu maçta binlerce kişi Türkiye için tek yürek oldu. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da kalabalığın arasında yerini aldı.

"Hedefimiz şampiyonluk"

81. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı gol ile tüm Türkiye'de olduğu gibi 15 Temmuz Şehitler meydanında da bayram havası esti. 1-1 sona eren maçta puanını 19'a yükselten Türkiye, ikili averajda Fransa'nın önüne geçerek liderliğini korudu. Maç skoru coşkuyla kutlandı. Hep bir ağızdan Türkiye sloganları atıldı. A Milli'lerin verdiği asker selamına meydandakiler de aynı selamla karşılık verdi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun milli takımın göğsümüzü kabarttığını belirterek, "Hedefimiz şampiyonluk. Önümüzdeki maçlar için de milli takımımıza başarılar diliyorum, dualarımız onlarla" dedi. - İSTANBUL

Sultangazi, Fransa, Güncel

Kaynak: İHA

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