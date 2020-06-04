SULTANGAZİ'DE MİNİBÜSÜN KADINA ÇARPMA ANI KAMERADA

Kazaya karışan minibüsün 65 yaşındaki sürücüsü, işlem yapılırken aracı kullanan oğluymuş gibi işlem yaptırmak istediği polisi kandıramadı.

04.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:31
Kazaya karışan minibüsün 65 yaşındaki sürücüsü, işlem yapılırken aracı kullanan oğluymuş gibi işlem yaptırmak istediği polisi kandıramadı.
Haber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBUL, (DHA)- Sultangazi'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı, arkasından gelen kamyonetin ise yaklaşık 10 metre sürüklediği kadın hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 65 yaşındaki minibüs sürücüsü aracı kullanan oğluymuş gibi işlem yaptırmak istediği polisi kandıramadı.
Kaza, önceki gün saat 15.30 sıralarında Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolu eski Habibler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kadın, yoğun trafik akışının olduğu sırada yolun karşısına geçmeye çalıştı. Arnavutköy yönüne seyir halinde olan Hasan Bozan'ın kullandığı 34 TG 7732 plakalı minibüs, yolun ortasındaki kadına çarptı. Aynı yöne seyir halinde olan Mehmet Gider'in kullandığı 34 RFG 98 plakalı kamyonet de, minibüsün çarptığı kadına çarparak yaklaşık 20 metre sürükledi. Orta refüje çıkarak durabilen kamyonetin sürücüsü ve çevredekiler, talihsiz kadının yardımına koştu. Olay esnasında bölgeden geçmekte olan bir doktor, kadına kalp masajı yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazadan dolayı Sultangazi-Arnavutköy yolunda trafikte yoğunluk oluştu.
ÜZERİNİN ISLAK OLMASI ELE VERDİ
Minibüs sürücüsü 65 yaşındaki Hasan Bozan, kaza sonrası olay yerine oğlu olduğunu söylediği bir kişiyi çağırdı. Olay yerine gelen kişi, polise minibüsü kendisinin kullandığını söyledi. Bölgede havanın yağışlı olmasından dolayı polis, yaşlı adamın üzerinin ıslak, minibüsü kullandığını söyleyen kişinin ise üzerindeki kıyafetlerin kuru olmasından şüphelendi. Yaşlı adama ve sonradan olay yerine gelen kişiye tepki gösteren polis memuru, Yalan beyandan size işlem yapmak zorunda kalacağız. Ben aracı sizin kullandığınıza yemin edebilirim. Sen edebilir misin diye sorunca, Hasan Bozan, minibüsü kendisinin kullandığını itiraf etti.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMADIĞI İÇİN DE İŞLEM YAPILDI
Kazaya karışan sürücüler ve polisi yanıltmak isteyen kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Minibüs sürücüsü Hasan Bozan'a aynı zamanda koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için de işlem yapılacağı öğrenildi. Kazaya karışan minibüs ve kamyonetin, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. SULTANGAZİ’DE MİNİBÜSÜN KADINA ÇARPMA ANI KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Güncel, Haber

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